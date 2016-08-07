إبراهيموفيتش يمنح مورينيو بطولته الأولى مع يونايتد

أحرز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفا بضربة رأس قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد للفوز 2-1 على ليستر سيتي بطل الدوري وإحراز لقب درع المجتمع لكرة القدم في افتتاح الموسم الإنجليزي يوم الأحد.



ومنح إبراهيموفيتش الانتصار لمدربه جوزيه مورينيو في مباراته الأولى مع الفريق الإنجليزي بعدما ارتقى لكرة عرضية من أنطونيو فالنسيا ووضعها برأسه في الدقيقة 83.



وكان جيسي لينجارد تقدم بهدف ليونايتد بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 32 بينما أدرك جيمي فاردي التعادل بعدما انفرد بالمرمى بسبب تمريرة خاطئة من مروان فيلايني في الدقيقة 52.

