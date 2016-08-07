إلغاء مسابقة التجديف بسبب الأحوال الجوية

قال منظمون إن منافسات اليوم الثاني لمسابقة التجديف في اولمبياد ريو دي جانيرو ألغيت يوم الاحد بسبب سوء الأحوال الجوية.



جاء القرار بعد ظروف جوية صعبة في افتتاح المنافسات يوم أمس السبت واشتكى بعض المتسابقين من شدة الرياح والأمواج وطالبوا بتأجيل المنافسات.



وانقلب قارب واحد بينما كادت تغرق قوارب أخرى.



وهبت رياح شديدة صباح اليوم الأحد على بحيرة رودريجو دي فريتاس التي تقام فيها مسابقة التجديف.



وذكر منظمون في بيان رسمي "تأجلت منافسات التجديف ولن تقام اليوم بسبب صعوبات فنية نظرا للرياح القوية وتشير التوقعات إلى وجود ظروف جوية معاكسة هذا المساء."



وقال الاتحاد الدولي للتجديف في وقت سابق إن الرياح أثرت على المسار الذي تقام فيه المنافسات.



وعبر ديفيد تانر قائد الفريق البريطاني عن مساندته لهذا القرار قائلا "بالقطع لن نستطيع المنافسة في هذه الاحوال الجوية. نرفع القبعة للمنظمين."



وكان من المقرر أن تنطلق منافسات اليوم الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش) لكنها تأجلت مرتين قبل الغائها في وقت لاحق.



ورفض الاتحاد الدولي للتجديف مطالبات سابقة بتأجيل المنافسات قائلا إن جميع المتنافسين تعرضوا لنفس الظروف.



وقالت متسابقة التجديف الجنوب افريقية كاتي كريستوفيتز ان المسؤولين اتخذوا القرار الصائب.



واضافت لرويترز "تسببت الاجواء في حالة من الفوضى واتخذ المنظمون القرار الصحيح. سنعود غدا."



وقال البريطاني تانر ان الرياح هبت بشدة على البحيرة اثناء التدريبات.



واضاف "كانت ترفع القوارب وتؤثر على الاداء."



لكن تأجيل منافسات اليوم سيعقد جدول المسابقة على الأرجح في ظل توقعات بأن تزداد الأحوال الجوية سوءا يومي الاثنين

والثلاثاء حيث من المقرر إقامة المزيد من السباقات.

