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بوغبا يخضع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى يونايتد

المصدر: رويترز
غادر بوغبا مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس الإيطالي موسم 2012
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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عبر موقعه على الانترنت الأحد،‭‭ ‬‬إن لاعب الوسط بول بوغبا سيخضع لكشف طبي تمهيدا لانتقاله للفريق قادما من يوفنتوس بطل ايطاليا.

وارتبط بوغبا الذي ساهم في تأهل فرنسا لنهائي بطولة أوروبا 2016 على أرضها قبل الخسارة من البرتغال بالعودة إلى يونايتد ناديه السابق طيلة فترة الانتقالات الصيفية.

وترك بوغبا (23 عاما) يونايتد في 2012 لينتقل إلى يوفنتوس وتوج مع الأخير بالدوري الايطالي 4 مرات متتالية وتشير تكهنات صحفية إلى أن قيمة الصفقة قد تتخطى 100 مليون يورو.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #بوغبا, #يوفنتوس

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