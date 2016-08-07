فولر يدعم شفاينشتايغر لمواصلة اللعب بعد اعتزاله دوليا

أعرب لاعب ومدرب منتخب ألمانيا السابق لكرة القدم رودي فولر عن دعمه لمواطنه نجم الوسط باستيان شفاينشتايغر المعتزل دوليا في مواصلة اللعب عامين آخرين على الأقل في أعلى مستوى.

ويأتي دعم فولر لشفاينشتايغر بعد أن أبلغه مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أنه لا يدخل ضمن خططه مع مانشستر يونايتد الانكليزي للموسم الجديد.

وقال فولر (56 عاما) لصحيفة "بيلد" الالمانية الأحد: "بغض النظر عن المكان الذي سيكون فيه، باستيان سيواصل اللعب على أعلى مستوى لسنتين على الاقل".

وأشرف فولر على المنتخب الالماني بين 2000 و2004، واعطى في هذه الفترة الفرصة لشفاينشتايغر للانضمام الى المنتخب حيث أصبح قائدا له لاحقا وسجل 24 هدفا في 120 مباراة دولية قبل ان يعلن اعتزاله دوليا عقب كأس اوروبا الاخيرة التي خرجت فيها المانيا من نصف النهائي امام فرنسا.

وبعد عام على انضمامه الى مانشستر بطلب من مدرب الفريق السابق الهولندي لويس فان غال، فان شفاينشتايغر (32 عاما) وجد نفسه خارج اهتمامات النادي الانكليزي، اذ ابلغه مورينيو انه لن يستعين بخدماته في الموسم الجديد، كما انه طلب منه اخلاء خزائنه في غرف الملابس واجبره على التدريب مع فرق الشباب.

ولا يزال مانشستر يسعى للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الخمسة الماضية، وتشير تقارير الى ان شفاينشتايغر قد ينتقل في الاتجاه المعاكس كأحد بنود الصفقة التي تقدر بنحو115 مليون يورو.

وأغلق مدرب بايرن ميونيخ الجديد كارلو انشيلوتي الباب تماما امام عودة شفاينشتايغر الى صفوف الفريق البافاري الذي أمضى فيه 17 عاما، برغم من اعلان رئيس النادي كارل هاينتس رومينيغه ترحيبه به مجددا.

وقال أنشيلوتي إثر نهاية جولة الفريق الالماني في الولايات المتحدة بالخسارة امام ريال مدريد الاسباني صفر-1 "شفاينشتايغر ليس ضمن مخططاتنا. انه لاعب رائع لكن الان ليس الوقت للعودة الى بايرن ميونيخ. مانشستر يونايتد سيقرر اين سيلعب في المستقبل، الامر لا يتعلق بي".