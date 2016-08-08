إنتر يعلن الانفصال عن مدربه مانشيني

في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أعلن نادي انترناسيونالي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، الانفصال وبالتراضي عن مدربه روبرتو مانشيني.

واحتل انترناسيونالي المنتمي إلى مدينة ميلانو المركز الرابع في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه قدم الشكر لمانشيني على ما بذله به من جهد منذ انضمامه إليه قبل نحو عامين.

وقال انترناسيونالي في البيان: "يود نادي انترناسيونالي أن يسجل شكره لروبرتو على ما قام به من عمل مع الفريق منذ توليه تدريبه في نوفمبر 2014".

وترددت في الآونة الأخيرة شائعات تحدثت عن شعور مانشيني بالغضب بسبب شراء مجموعة تجارية صينية حصة أغلبية في انترناسيونالي في يونيو الماضي.

وجاء قرار الانفصال بعد سلسلة من النتائج السيئة خلال الاستعداد للموسم الجديد إذ خسر الفريق أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأمام بطل ألمانيا بايرن ميونيخ وأمام توتنهام هوتسبير الانجليزي في أخر 15 يوما.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مانشيني مع انترناسيونالي في يونيو 2017.

وخلال فترته التدريبية الأولى مع انترناسيونالي ما بين 2004 و2008 فاز النادي بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات متتالية لكن الفترة الثانية كانت أقل نجاحا.

وتقول تقارير إعلامية إن النادي الايطالي سيتعاقد مع الهولندي فرانك دي بور الذي استقال من تدريب أياكس أمستردام في مايو الماضي.

وسيبدأ انترناسيونالي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الايطالي بعد نحو أسبوعين بمواجهة كييفو.