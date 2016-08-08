البرازيل تعتقل ملاكماً من ناميبيا بتهمة الاعتداء الجنسي

قالت الشرطة البرازيلية في بيان لها يوم الاثنين إنها اعتقلت ملاكما من ناميبيا يبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه في محاولته الاعتداء جنسيا على عاملة بالقرية الأولمبية.



وتشير المزاعم إلى أن الملاكم جوناس جونيوس الذي ينافس في وزن الخفيف جذب عاملة بخدمة الغرف وحاول تقبيلها ويشتبه في أنه عرض على الضحية مالا مقابل ممارسة الجنس معها.



وأبلغت العاملة الشرطة بالواقعة.



واعتقل قبل أيام الملاكم المغربي حسن سعادة للاشتباه أيضا في محاولته الاعتداء جنسيا على اثنتين من عاملات الغرف في القرية الأولمبية.

