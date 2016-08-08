الفرنسي ماسوكو ينضم إلى صفوف وست هام

أكد نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين، تعاقده مع المدافع الفرنسي ارتور ماسوكو لاعب أولمبياكوس اليوناني لمدة أربعة أعوام.

وفاز ماسوكو (22 عاما) بلقب الدوري اليوناني الممتاز في الموسم الماضي، وهو اللقب الثاني على التوالي له مع الفريق منذ انضمامه إليه قادماً من فالنسيان في 2014.

وسبق للمدافع الفرنسي المولود في ليل تمثيل فرنسا على مستوى منتخبات الشبان ووصف انتقاله إلى وست هام يونايتد بأنه "شرف".

ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة.

ونقل الموقع الرسمي لوست هام على الإنترنت عن ماسوكو قوله: "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكبر في العالم.. عندما كان عمري 18 عاما هدفي كان القدوم إلى هنا".

وأضاف اللاعب الفرنسي قوله: "كنت أفكر وأنا في طريقي إلى هنا إن إمكانية اللعب إلى جانب لاعبين مثل ديميتري باييه شيء لا يصدق".