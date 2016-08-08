باريس سان جيرمان يختم انتقالاته بالإسباني خيسي

اعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي يوم الاثنين عن تعاقده رسميا خيسي رودريغيز مهاجم منتخب اسبانيا ونادي ريال مدريد لمدة خمس سنوات.



وبات خيسي خامس لاعب ينضم الى صفوف سان جرمان بقيادة مدربه الجديد الاسباني اوناي ايمري بعد البولندي غريغورز كريشوفياك والبلجيكي توماس مونييه والارجنتيني جيوفاني لو سيلسو والفرنسي حاتم بن عرفة.



وذكرت تقارير صحافية بان سان جرمان دفع مبلغا مقداره 25 مليون يورو للحصول على خدمات خيسي.



وقال خيسي لموقع النادي الفرنسي على شبكة الانترنت "انا سعيد جدا بالانضمام الى باريس سان جرمان الذي اصبح احد اكثر الاندية المنافسة في اوروبا".



واضاف "لدي اهداف كبيرة مع سان جرمان في السنوات المقبلة وسأكون مسرورا بالعمل تحت قيادة اوناي ايمري، فانا اتطلع الى بدء هذا التحدي الجديد في مسيرتي".



من جهته، اكد القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان ان خيسي هو آخر تعاقدات الفريق في موسم الانتقالات الصيفية.



وتوج فريق العاصمة الفرنسي بلقب كأس الابطال بفوزه العريض على ليون 4-1 يوم السبت .