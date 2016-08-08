كوري شمالي يقدم اعتذاره للزعماء بعد نيله ميدالية فضية

قدم الرباع الكوري الشمالي يون تشول أول الشكر للزعيم الراحل كيم جونغ-ايل وخليفته بعد حصوله على ذهبية أولمبياد لندن ، لكن بعد نيله فضية يوم الأحد في ريو قدم اعتذاره لهما.

وأبهر الكوري الشمالي الصغير (50ر1 م) جماهير لندن بابتسامته، سلوكه الصبياني وانجازاته القياسية، عندما توج بلقب وزن 56 كلغ.

قال انذاك: "سبب تطوري وفوزي في الذهبية يعود الى الحب الدافىء للقائد العظيم كيم جونغ-ايل والرفيق العظيم كيم جونغ-أون".

لكن القصة كانت مختلفة في العاب ريو 2016، بعدما صدم الصيني كينغ كوان لونغ خصومه وحطم رقما قياسيا عمره 16 عاما.

قال أوم الكئيب مشيرا الى كيم جونغ-ايل الذي توفي في ديسمبر 2011: "سيكون ملهمي الى الابد وانا حزين لفشلي برد الدين من خلال احراز الذهبية".

منذ تتويجه في لندن حيث اصبح اول رجل يحمل ثلاثة اضعاف وزنه، هيمن أوم على الفئة الدنيا من حيث الوزن لمسابقات الاثقال لدى الرجال، واحرز لقب بطولة العالم ثلاث مرات.

تابع: "لا اعتقد اني ساكون بطلا في نظر اهل بلدي اذا احرزت فضية"، لكنه وعد بالعودة والتتويج بالذهب في اولمبياد طوكيو 2020.

