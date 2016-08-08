كومان يريد الاستمرار مع بايرن بشكل دائم

يتطلع المهاجم كينجسلي كومان لتغيير موقفه كلاعب معار حاليا إلى بايرن ميونيخ والبقاء بشكل دائم في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



واستمتع كومان (20 عاما) بنجاحات رائعة مع بايرن منذ انتقل إليه في 2015 ولمدة عامين على سبيل الإعارة من يوفنتوس بطل ايطاليا حيث توج بالدوري الألماني ووصل مع فرنسا إلى نهائي بطولة أوروبا هذا الصيف.



وقال كومان لمجلة كيكر الألمانية يوم الاثنين "أريد البقاء. عندما أتيت إلى هنا كانت رغبتي الاستمرار لفترة طويلة."



وأضاف "بايرن ميونيخ واحد من أفضل فرق العالم وأريد اللعب هنا لسنوات كثيرة."



وساهم كومان في خروج يوفنتوس فريقه الأصلي من دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفا عقب نزوله كبديل ليساعد بايرن في الفوز 6-4 في النتيجة الإجمالية بدور الثمانية.

