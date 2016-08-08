مواجهة إسبانية جديدة في كأس السوبر الأوروبي

يلتقي ريال مدريد واشبيلية الاسبانيان المتوجان بدوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي على التوالي في الكأس السوبر الاوروبية لكرة القدم الثلاثاء في تروندهايم النروجية.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في دوري ابطال اوروبا باحرازه لقبه الحادي عشر في مايو الماضي حين تغلب على مواطنه اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.

واحرز اشبيلية بدوره لقبه الثالث على التوالي في يوروبا ليغ وكان على حساب ليفربول 3-1، رافعا عدد القابه في المسابقة الى خمسة.

والتقى ريال مدريد واشبيلية في النسخة قبل الماضية من السوبر الاوروبية وكان الفوز فيها من نصيب الاول 2-صفر.ويخوض اشبيلية اختبارين آخرين مع برشلونة القطب الاخر لاسبانيا في 14 و17 الجاري في السوبر الاسبانية.

وفضل ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الحفاظ على الاستقرار في التشكيلة، لكنه سيفتقد عددا من اللاعبين للاصابة وعدم الجهوزية.

ويغيب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدم تعافيه تماما من اصابة في الركبة اليسرى تعرض لها في نهائي كأس اوروبا الشهر الماضي التي توج فيها منتخب بلاده على حساب فرنسا المضيفة.

ومن المتوقع ان يغيب رونالدو ايضا عن مواجهة ريال سوسييداد في 21 الجاري في المرحلة الاولى من الدوري الاسباني، وقد تكون عودته في العاشر من ايلول/سبتمبر المقبل بعد توقف الدوري لفترة 10 ايام افساحا في المجال امام خوض المنتخبات لخوض مبارياتها في تصفيات مونديال روسيا 2018.

وقال زيدان في وقت سابق بشأن عودة رونالدو "في الوقت الحالي لا يزال رونالدو يتعافى من اصابته. بطبيعة الحال هو يسعى الى العودة الى الملاعب لكن يتعين علينا الصبر".

واوضح "سيعود الى الفريق قريبا لكنه في حاجة الى بعض الوقت لكي يكون جاهزا. انه لاعب مهم في صفوف ريال مدريد وسيبقى كذلك الموسم المقبل".

كما يغيب زميله بيبي عن دفاع ريال، وايضا المهاجم الويلزي غاريث بايل.

ويعود في المقابل المهاجم الفرنسي زين الدين زيدان بعد تعافيه من الاصابة، وسيكون بامكانه قيادة خط الهجوم الى جانب الفارو موراتا الذي استعاده النادي الاسباني من يوفنتوس الايطالي.

وخاض ريال مدريد عددا من المباريات الاعدادية للموسم تغلب في ابرزها على بايرن ميونيخ الالماني 1-صفر وتشلسي 3-2 في كأس الابطال الدولية الودية في الولايات المتحدة.

من جهته، يستهل اشبيلية موسمه تحت قيادة المدرب الجديد الارجنتيني خورخي سامباولي، بعد ان تركه مدربه اوناي اومري الذي قاده الى اللقب الاوروبي في المواسم الثلاثة الماضية لبدء تجربة جديدة مع باريس سان جرمان الفرنسي.

ورحل عن اشبيلية عدد من اللاعبين كالمهاجم الفرنسي كيفن غاميرو المنتقل الى اتلتيكو مدريد، والدولي البولندي غريغور كريتشوفياكو الى سان جرمان.

ولكن المهاجم الاوكراني يفين كونوبليانكا يبدو بالمستوى المطلوب مع بداية الموسم بتسجيله في اربع من مباريات فريقه الاعدادية الخمس.

ولم يبرم اشبيلية صفقات ضخمة حتى الان ومن ابرز تعاقداته ضم مهاجم تولوز الفرنسي وسام بن يدر ولاعب الوسط الدولي الياباني هيروشي كيوتاكي من هانوفر الالماني.

