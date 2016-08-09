إنتر يستعين بفرانك دي بور لإعادة أمجاده

أكد انتر المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين فرانك دي بور مدرب أياكس امستردام السابق مدربا جديدا له بعقد لثلاث سنوات.



وانفصل مانشيني عن انترناسيونالي باتفاق الطرفين أمس الاثنين رغم أن عقده كان سينتهي في يونيو 2017.



وقال انتر في بيان "سينضم دي بور بعقد لثلاث سنوات وسيتولى قيادة مران الفريق الأول هذا المساء."



وعين دي بور مدربا لأياكس في ديسمبر 2010 عقب استقالة مارتن يول وساعده على احراز لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي أربع مرات متتالية من 2011 إلى 2014.



واستقال المدرب الهولندي في مايو بعد فشل أياكس في نيل لقب الدوري الهولندي للموسم الثاني على التوالي.



وأنهى انترناسيونالي الموسم في المركز الرابع بالدوري الايطالي وفشل في التأهل لدوري أبطال اوروبا للمرة الخامسة على التوالي.



وسيبدأ مشواره في الموسم الجديد بقيادة دي بور - الذي سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي في وقت لاحق يوم الثلاثاء - ضد كييفو فيرونا يوم 21 أغسطس.

