مانشستر سيتي يضم ستونز من إيفرتون

تعاقد مانشستر سيتي مع جون ستونز من ايفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني (61.7 مليون دولار) اليوم الثلاثاء ليصبح لاعب منتخب انجلترا ثاني أغلى مدافع في العالم.



ووقع ستونز (22 عاما) عقدا لست سنوات مع سيتي مع استمرار المدرب بيب غوارديولا في اجراء تغييرات كبيرة على تشكيلته من أجل استعادة لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الذي أحرزه لاخر مرة في 2014.



وقال تشيكي بيجريستاين مدير كرة القدم في سيتي لموقع النادي على الانترنت "جون مدافع انجليزي شاب ممتاز ونحن سعداء للغاية بانضمامه إلينا."



وأضاف "بذلنا جهدا شديدا من أجل ضمه إلى سيتي ونشعر بأننا تعاقدنا مع واحد من أفضل المدافعين في اوروبا."



وأصبح ستونز - الذي انضم لايفرتون من بارنسلي في 2013 مقابل ثلاثة ملايين جنيه استرليني - ثاني أغلى مدافع في العالم بعد البرازيلي ديفيد لويز المنتقل من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون جنيه استرليني في 2014.



وقال ستونز "أتطلع للمرحلة التالية في مسيرتي. شاهدت ما يجري هنا في استاد الاتحاد.. إنه ناد طموح ويمتلك مدربا رائعا لذا لا أطيق الانتظار من أجل المساعدة على تحقيق هذه الأهداف."



وحدد الاسباني غوارديولا - الذي انضم إلى سيتي من بايرن ميونيخ هذا الصيف - المدافع الشاب باعتباره أكثر من يلائم أسلوبه المعتمد على الاستحواذ على الكرة.



وقال جوارديولا "نرغب في مساعدة جون على إظهار قدراته لنا وتحسين ما حققه بالفعل."



وأضاف "أحب الطريقة التي يلعب بها وأتطلع للترحيب به في الفريق."



وظهر اسم ستونز في قائمة سيتي بدوري أبطال اوروبا التي نشرت على موقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم على الانترنت قبل ساعات من تأكيد الصفقة. واعترف النادي بأن الخطأ تسبب في حرج كبير.



وأصبح ستونز ثامن لاعب يضمه سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد لاعبي الوسط ايلكاي جندوجان ونوليتو والكسندر زينتشنكو وآرون موي ومارلوس مورينو إضافة للمهاجمين ليروي ساني وجابرييل جيسوس.



وقد يخوض مباراته الأولى في اللقاء الافتتاحي لسيتي في الموسم الجديد على أرضه أمام سندرلاند يوم 13 أغسطس.

