يوفنتوس: بوغبا أغلى لاعب في العالم

كشف يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة القدم في المواسم الخمسة الماضية ان قيمة صفقة انتقال نجمه الفرنسي بول بوغبا الى مانشستر يونايتد الانكليزي بلغت رقما قياسيا عالميا وصل الى 105 ملايين يورو (116 مليون دولار).

وتلحظ الصفقة حوافز اضافية بقيمة خمسة ملايين يورو.

وجاء في بيان للنادي الايطالي الثلاثاء "يؤكد نادي يوفنتوس اليوم ان بول بوغبا اكمل انتقاله الى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو ستدفع خلال سنتين".

وتابع "ان الصفقة جعلت بوغبا اغلى لاعب في تاريخ كرة القدم".

وحطمت صفقة انتقال بوغبا الى يونايتد الرقم القياسي السابق لاغلى الصفقات الكروية في العالم والتي ابرمها ريال مدريد الاسباني حين تعاقد مع الويلزي غاريث بايل من توتنهام الانكليزي عام 2013 في صفقة قدرت في حينها ب85 مليون جنيه استرليني (نحو 100 مليون يورو).

وكان مانشستر يونايتد اكد فجر الثلاثاء ان بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا وفريق يوفنتوس وقع على عقد انتقال الى صفوفه لمدة 5 سنوات، من دون يشير الى قيمة الصفقة.

ولكن الصحافة البريطانية قدرت صفقة عودة بوغبا الى ناديه السابق بنحو 89 مليون جنيه استرليني (105 ملايين يورو) من دون عمولة وكيل اعماله.

ومهد مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو لحصول فريقه على بوغبا بقوله بعد التتويج بلقب درع المجتمع الاحد عقب الفوز على ليستر سيتي 2-1 "اخيرا، حصلنا عليه".

واضاف "سينضم بوغبا الى فريق ناجح فاز في مباراتيه الاخيرتين الرسميتين، واحدة في نهائي كأس انكلترا نهاية الموسم الماضي والثانية في درع المجتمع".

وتابع "امر رائع ان ينتقل لاعب بمستواه الكبير الى صفوفنا، لكني اعتقد بان مانشستر هو النادي المثالي لبول لانه سيساعده على الارتقاء الى المستوى الذي يبغيه".

وكان الدولي الفرنسي الفرنسي ترك في 2012 فريق "الشياطين الحمر" لانه لم يقنع مدربه آنذاك الاسكتلندي اليكس فيرغوسون، مقابل 800 الف جنيه.

واصبح بوغبا رابع انتدابات مانشستر يونايتد للموسم الجديد عقب تعاقده مع المدافع العاجي اريك بايي، ولاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان والمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في سعيه الدؤوب لاعتلاء منصات التتويج محليا

