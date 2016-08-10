بيليه يأمل بالتعافي قبل ختام الأولمبياد

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الثلاثاء، عن أمله في أن يتمكن من المشاركة في الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية والمقرر في 21 أغسطس الحالي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وكتب "الملك" بيليه في تغريدة بحسابه على تويتر: "أتابع تلقي العلاج الطبيعي. أركز على أن أكون معكم في حفل الختام في 21 أغسطس الحالي. أنا أحبكم". وكان بيليه تلقى دعوتين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للألعاب الاولمبية ريو 2016 لإيقاد المرجل الاولمبي في نهاية حفل الافتتاح في 5 الحالي باستاد ماراكانا.

وشهدت مشاركة بيليه اثارة لبضعة ايام قبل ان يعلن وقبل ساعات قليلة على انطلاق الحفل، عدم تمكنه من ذلك بسبب ألم في الورك.

واضاف بيليه "أصدقائي الأعزاء في هذه اللحظة أنا لست في حالة بدنية مناسبة للمشاركة في افتتاح دورة الالعاب الاولمبية".

ويعاني بيليه (75 عاما) منذ بضع سنوات من مشاكل صحية وهو يتحرك بمساعدة عصا.

سجل إدسون ارانتيس دو ناسيمينتو الملقب بـ"بيليه" 1281 هدفا في 1363 مباراة (77 هدفا في 91 مباراة دولية)، وهو يعتبر اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي توج بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970) واحد افضل اللاعبين في جميع الازمنة.

واختير بيليه بين افضل الرياضيين في القرن العشرين من قبل اللجنة الاولمبية الدولية عام 1999 واختير لاعب القرن العشرين بعد عام واحد من طرف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

