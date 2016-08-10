ليستر يكافئ رانييري بالبقاء حتى 2020

أعلن ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مدربه كلاوديو رانييري وقع عقدا جديدا سيبقيه في النادي حتى عام 2020.

وساعد رانييري الذي عين في يوليو/تموز 2015 ليستر على تجاوز التوقعات ليفوز بلقبه الأول في دوري الأضواء في تاريخه البالغ 132 عاما.

وقال اياوات سيوادانابرابا، نائب رئيس النادي في بيان "قدرات كلاوديو كرجل وكمدرب واضحة للغاية منذ اللحظة التي جاء فيها إلى هنا.. وهذه القدرات ساعدت ليستر سيتي على التقدم على جميع المستويات".

كما جدد لاعبون بارزون مثل الحارس كاسبر شمايكل والمدافع ويس مورجان والهداف جيمي فاردي عقودهم مع النادي الذي يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب خارج ملعبه ضد هال سيتي الوافد الجديد يوم السبت.

وقال رانييري "من اللحظة التي تحدثت فيها مع الملاك حول رؤيتهم للنادي.. أدركت أنه شيء أرغب في أن أكون جزءا منه لفترة طويلة".

وأضاف المدرب الايطالي "الطاقة الموجودة في هذا النادي - من الملاك إلى الموظفين واللاعبين والجماهير - فريدة للغاية. أنا سعيد للغاية وفخور بأنني سأظل جزءا منه في السنوات القادمة.

"الموسم الماضي ساعدتنا الروح والعمل الشاق على تحقيق شيء ساحر. إذا واصلنا العمل بكل قوة وحافظنا على حماسنا وقاتلنا بقلوبنا.. أثق أن بوسعنا الاستمرار في النجاح معا".

وانضم رانييري إلى ليستر بعد إقالة نايجل بيرسون لكن تعيينه قوبل برد فعل متباين بين وسائل الاعلام والجماهير ورشح كثيرون الفريق للهبوط للدرجة الثانية.

وقاد من قبل تشيلسي لقبل نهائي دوري أبطال اوروبا عام 2004 لكن سلسلة من التغييرات الخططية الغريبة تسببت في هزيمته أمام موناكو.

كما تولى المدرب المولود في روما قيادة اتليتيكو مدريد وبلنسية ويوفنتوس وانترناسيونالي وروما لكنه لم يفز سوى بالكأس المحلية في ايطاليا واسبانيا قبل الانتصار غير المتوقع الموسم الماضي.

وعين رانييري مدربا لمنتخب اليونان في يوليو 2014 لكنه أقيل بعد أربعة أشهر عقب الهزيمة أمام جزر الفارو في تصفيات بطولة اوروبا 2016.