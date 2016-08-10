مدرب برشلونة: تشكيلة "الورق".. الأقوى منذ عامين

يرى لويس انريكي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أن التشكيلة الحالية هي الأقوى خلال مشواره مع الفريق وأبدى ثقته في الاحتفاظ بلقبي الدوري وكأس الملك.



وتعاقد برشلونة بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي مع اندريه غوميز وصمويل اومتيتي ولوكاس ديني ودينيس سواريز واستغنى عن مارك بارترا وتوماس فرمالين وادريانو كوريا وساندرو راميريز.



ونقل موقع برشلونة على الانترنت عن لويس انريكي قوله "على الورق هذه أفضل تشكيلة خلال ثلاثة مواسم لي مع برشلونة. لدينا تشكيلة تم تعزيزها ببراعة.



"كل اللاعبين الجدد تأقلموا مع الفريق بشكل جيد ويملكون الجودة وسينافسون على مكان في التشكيلة الأساسية."



وفاز لويس انريكي بالثلاثية وبينها لقب دوري أبطال اوروبا في موسمه الأول باستاد نو كامب واحتفظ بلقبي الدوري والكأس بنجاح في الموسم الثاني.



وأضاف المدرب الاسباني "سنرى الآن ما إذا كنا سنستطيع الاحتفاظ بالألقاب التي فزنا بها الموسم الماضي والفوز بالمزيد أيضا. أتمنى أن نتمكن من الارتقاء لمستوى التوقعات."



ولا يزال برشلونة يتطلع لتعزيز خط هجومه القوي المؤلف من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.



وقال لويس انريكي "طالما فترة الانتقالات ما زالت مستمرة فنحن جاهزون لتعزيز التشكيلة. هذه هي الطريقة الذكية لرؤية الأمور. لو وجدت لاعبا سيطور من أداء الفريق سنفعل ذلك. لو لم يحدث سنستمر بهذه التشكيلة وهي رائعة بالفعل."



ويلتقي برشلونة مع سامبدوريا الايطالي قبل مواجهة أشبيلية الاسبوع المقبل في ذهاب كأس السوبر الاسبانية.



ويبدأ برشلونة مشوار الدفاع عن لقب الدوري باستضافة ريال بيتيس يوم 20 أغسطس.

