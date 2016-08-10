موناكو ينهي تعاقده مع البرتغالي كارفاليو

أنهى موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المدافع ريكاردو كارفاليو - الذي كان ضمن تشكيلة البرتغال الفائزة ببطولة اوروبا 2016 - بعد ثلاث سنوات بين صفوفه.



وأكد موناكو في موقعه على الانترنت أنه لم يعرض على مدافع تشيلسي وريال مدريد السابق (38 عاما) توقيع عقد جديد.



وقال فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو "وجود هذا البطل الرائع بين صفوفنا كان شرف لنا."



وانضم كارفاليو إلى موناكو قادما من ريال مدريد في 2013 بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى الاسباني في العام السابق وساعد النادي الفرنسي على التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال اوروبا عام 2015.



وأحرز المدافع البرتغالي لقب الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس الاتحاد الانجليزي ثلاث مرات في ست سنوات ناجحة مع تشيلسي عقب فوزه بدوري الأبطال عام 2004 مع بورتو البرتغالي.



ويبدأ موناكو مشواره في الدوري الفرنسي على أرضه أمام غانغان يوم الجمعة.



