أرسنال يقترب من ضم الألماني موستافي

توصل ارسنال الانكليزي الى اتفاق مع الدولي الالماني شكودران موستافي مدافع فالنسيا الاسباني للعب في صفوفه حسب ما اعلن وكيل اعمال اللاعب الخميس.

وقال علي بلوت لموقع سبوكس الالماني "توصل شكودران الى اتفاق مع ارسنال. الان لا يبقى سوى ان يضع الناديان اللمسات الاخيرة على قيمة الصفقة"، التي قدرتها الصحف بنحو 35 مليون يورو.

ويلعب موستافي (24 عاما و12 مباراة دولية) صاحب الهدف الاول لالمانيا في كأس اوروبا 2016 في صفوف فالنسيا منذ 2014، وسبق له ان لعب في انكلترا وتحديدا مع ايفرتون بين 2009 و2012.

ويسعى ارسنال الى تعزيز خط دفاعه بعد الاصابة التي تعرض لها المدافعان بير ميرتساكر وغابرييل.

