برشلونة يعلن غياب تير شتيغن عن كأس السوبر

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن الحارس مارك أندريه تير شتيغن سيغيب عن ذهاب كأس السوبر المحلية أمام أشبيلية بسبب معاناته من إصابة في الركبة يوم الخميس.



وأصيب الحارس البالغ عمره 24 عاما في ركبته اليسرى خلال المران اليوم الخميس وبعدما شارك في نصف ساعة في مباراة ودية انتهت بالفوز 3-2 على سامبدوريا يوم الأربعاء.



وقال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت "لن يكون بوسعه اللعب في ذهاب كأس السوبر الإسبانية أمام أشبيلية يوم الأحد المقبل."



وأضاف برشلونة أن جاهزية تير شتيغن بعد ذلك ستتوقف على حالته.



وشارك تير شتيغن بانتظام في مشوار برشلونة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخاض عشر مباريات لكن كلاوديو برافو حارس تشيلي كان الاختيار الأول للمدرب لويس إنريكي خلال مباريات الدوري.



ومن المنتظر أن يلعب برافو أمام أشبيلية في افتتاح الموسم الكروي المحلي.



