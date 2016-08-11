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فناربخشه يقيل فيتور بيريرا من منصبه

المصدر: اسطنبول - رويترز
بيريرا درب النادي التركي في الموسم الماضي
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قالت وسائل إعلام تركية إن نادي فناربخشه وصيف بطل الدوري التركي الممتاز لكرة القدم انفصل عن مدربه البرتغالي فيتور بيريرا بعد أسبوع من خروجه من تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد موناكو.

ويأتي رحيل بيريرا الذي سبق له تدريب بورتو وأهلي جدة وأولمبياكوس عن النادي التركي بعد عام من توليه تدريبه.

وخسر فناربخشه لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح بشيكطاش وغلطة سراي على الترتيب في الموسم الماضي.

وكان بيريرا (48 عاما) قاد أولمبياكوس إلى الفوز بثنائية الدوري والكأس المحلية في اليونان كما فاز بلقب الدوري البرتغالي الأول مرتين خلال وجوده على رأس الجهاز الفني لبورتو.

كلمات دالّة

#فيتور بيريرا, #فناربخشه, #موناكو

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