فياريال يستغني عن مارسيلينو قبل المباراة الحاسمة

أكد نادي فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أنه استغنى عن خدمات مدربه مارسيلينيو قبل أسبوع من مباراته في تصفيات دوري أبطال أوروبا.



وكان مارسيلينيو (50 عاما) تولى تدريب فياريال في يناير 2013 بعد هبوط النادي وقاده للعودة إلى دوري الأضواء كما قاد النادي إلى الصعود لقبل نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.



وانفصل مارسيلينيو عن فياريال بعد ثلاث سنوات ونصف على رأس الجهاز الفني وبعد أن قاده في الموسم الماضي إلى احتلال المركز الرابع محليا والتأهل لدوري الأبطال الأوروبي.



وقال فياريال في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت "يود نادي فياريال أن يتمنى كل توفيق ونجاح لمارسيلينيو خلال بقية مسيرته المهنية."



وأضاف البيان "وخلال الساعات المقبلة سنعلن عن مدرب بديل سواء مؤقت أو دائم."



وسيلتقي فياريال على أرضه مع موناكو في 17 أغسطس الجاري في دور الذهاب من تصفيات دوري الأبطال قبل أن يبدأ مسيرته في الموسم الجديد في دوري اسبانيا في 20 من الشهر الجاري في مواجهة غرناطة.

