كاهيل يخوض أول تجاربه الاحترافية في بلاده

انضم لاعب الوسط المخضرم تيم كاهيل الهداف التاريخي لمنتخب استراليا الأول لكرة القدم إلى نادي ملبورن سيتي في صفقة سيشارك بمقتضاها ابن السادسة والثلاثين للمرة الأولى في الدوري الاسترالي للعبة الشعبية.



وارتبط كاهيل الذي خاض 91 مباراة دولية وأحرز 47 هدفا لمنتخب بلاده بعقد لمدة ثلاثة أعوام مع ملبورن سيتي.



وقال ملبورن سيتي اليوم الخميس إن كاهيل سيلعب للفريق لمدة عامين ثم ينضم في 2018 إلى الطاقم التدريبي.



وقال ديفيد جالوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسترالي لكرة القدم للصحفيين في سيدني "هذه هي أكبر صفقة تعاقد في تاريخ الدوري الاسترالي. هذا يوم مميز.. أعتقد أن كرة القدم بالنسبة للكثير من الاستراليين ترتبط باسم تيم كاهيل."



وأضاف المسؤول الاسترالي "نتوقع الكثير من الإثارة المرتبطة بوجود كاهيل خلال الموسمين المقبلين ليس فقط على مستوى الدوري الاسترالي بل أيضا في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا."



ومثل كاهيل (36 عاما) منتخب استراليا في كأس العالم ثلاث مرات متتالية وأصبح أول استرالي يهز الشباك في كل بطولة كما مثل استراليا في كأس آسيا أيضا.



وقال كاهيل في بيان "أنا في غاية السعادة بعد التوقيع لملبورن سيتي المنتمي إلى مجموعة سيتي لكرة القدم. هنا يوجد طموح وأهداف حقيقية ونوعية في غاية الأهمية بالنسبة لي."



وسبق لكاهيل اللعب مع فرق في الصين وانجلترا والولايات المتحدة.

