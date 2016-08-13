مدربون ولاعبون.. تحدي كبير.. الدوري الإنكليزي ينطلق

فرق الاندية الانكليزية الكبيرة والمرشحة للتتويج بالدوري الممتاز لهذا الموسم ترددت على السنة المشجعين، بينما غاب صاحب اللقب ليستر سيتي من التوقعات هذا الشعور امتد الى معقل النادي الذي لن يكون لذكاء مدربه الثعلب العجوز رانييري و لا لدهاءه اي فرصة لمقارعة قطبي الكرة في كل من لندن ومانشستر لتكرار انجازه التاريخي المفاجئ الموسم الماضي وكلاوديو رانييري مدرب مدرب ليستر سيتي اعتبر ان ظهور كائنات فضائية في لندن سيكون اقرب الى فوزنا بالدوري مجددا في ليستر.

سبعة اندية في البريميير ليغ هذا الموسم ستكون تحت ادارة مدربين جدد، اربعة منهم لا يمكلون خبرة في الكرة الانكليزية، فما يمكن توقعه من اشهر هؤلاء اعتمادا على تجاربهم السابقة؟



الاسباني بيب غوارديولا ذو النزعة الهجومية والاستحواذ على الكرة يحمل سجلا غنيا عن التعريف في اسبانيا والمانيا، والانتقاذ الوحيد الموجه له هو انه ورث فرقا ناجحة في برشلونة وبارين ميونيخ ولم يحتج الفريقان الا القليل لاحزار الالقاب كما هو الحال مع مان سيتي المعروف بهجومه وسيكون تركيزه تحسين كمية الاهداف بالتعاقد مع ليروي ساني ونوليتو وغيبراييل خيسون ودعم خط دفاع قوي بدأه بضم مدافع انكلترا جون ستون.



اما مدرب تشيلسي انطونيو كونتي فيعرف عنه حل مشاكل خط الدفاع مع يوفنتوس والصعود به لمنصات التتويج ثلاث مرات متتالية بعد غياب دام تسعة اعوام، ومهمته بالدرجة الاولى ستكون في اعادة بناء ركائز دفاع تشيلسي التي اخترقت شباكه ثلاثة وخمسين هدفا الموسم الماضي وما تلاها من اضاعة احتفاظه باللقب، تعاقد كونتي مع المهاجم البلجيكي باتشواي ولاعب الوسط الفرنسي كانتي، اضافة الى عودة عدد من لاعبي الدفاع الى النادي بعد انتهاء فترة الاعارة.



وجود البرتغالي مورينيو في الدوري الانكليز الممتاز هذا الموسم يضفي اثارة على المنافسة بعد غياب قصير، ومع مورينو سيضمن مانشستر يونايتد اللقب في الموسم الثاني على الاقل كما حصل مع الاندية الخمسة التي اشرف عليها بدءا من بورتو ومرورا بتشليسي مرتين وانتر ميلان وريال مدريد، هذا ان لم يتحقق حلم التتويج في هذا الموسم والبدء في اعادة الفريق الى دوري ابطال اوروبا والسير على خطى المدرب الاسطوري السير اليكس فيرغسون.

مورينيهو استقدم خمسة لاعبين جدد بكلفة قاربت مئة وستين مليون جينه، ابرزهم المهاجم الفرنسي بول بوغبا باكثر من تسعة وثمانين مليون جنيه. كما التحق السويدي زلاتان ابراهيموفتيش بمورينوه مجددا ليبدء رحلة جديدة في مسيرته الكروية على الملاعب الانكليزية.

ويجمع المحللون الكرويون ان الموسم الجديد سيكون اشد منافسة خصوصا بين اندية ماشيستر سيتي ومانشستر يوناتيد وتشيلسي بقيادة مدربيها الجدد، غوارديولا ومورينيوه وكونتي، وقد ينتهي الموسم على هذا الترتيب بحسب اغلب التوقعات.

