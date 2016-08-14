الولايات المتحدة تصل الألفية الأولى من الميداليات الأولمبية

سيحزم الأميركيون حقائبهم عائدين لبلادهم مقلدين بالذهب يوم 22 أغسطس، وسيعودون إلى الولايات المتحدة بتاريخ لن يمحى من سجلات مشاركاتهم بتحقيق الألفية الاولى من الميداليات الذهبية.

الانتصارات التي حققتها الفرق الأميركية لم تنحصر في لعبة واحدة إنما خلقوا تميزاً بمشاركتهم في عدة العاب تحت سماء ريو دي جانيرو البرازيلية

العملاق الأمريكي مايكل فيلبس حقق ذهبية رباعي مئة متر سباحة متنوعة وكانت تلك هي الذهبية الخامسة للأمريكي

وحقق الرجل البالغ من العمر 31 عاماً مع فريقه المكون من " ريان مورفي، كودي ميلي، وناثان أدريان" رقما قياسيا جديدا في الاولمبياد بلغ ثلاث دقائق وسبع وعشرين ثانية وخمسة وتسعين جزءا من الثانية.

سيدات أميركا لم يختلفن كثيرا عن رجالهم وحقق فريقهم المركز الأول وسجلن ثلاث دقائق وثلاث وخمسين ثانية وثلاثة عشر جزءا من الثانية.

وفي الوثب الطويل حقق الأمريكي جيف هندرسون الميدالية الذهبية بعد تفوقه على حامل اللقب اولمبياد لندن البريطاني بطل العالم غريغ روثرفورد.

وحلت الأمريكية سيمون مانويل ثانية في سباحة الخمسين متر بعدما خسرت أمام منافستها الدنماركية بيرنيل بلوم التي سجلت أسرع وقت في المنافسات، وفازت ألكسندرا مانويل من بيلاروسيا بالبرونز.

وفي منافسات السباعي فازت البلجيكية نافي تيام بالذهب بعد أن تغلبت بشق النفس على البريطانية حاملة اللقب جيسيكا إنز هيل وفازت الكندية برياني تيسين إيتون بالبرونز.

أما منافسات سباق المئة متر فحصلت الجاميكية إلينا طومسون على الذهب بعدما سجلت عشر ثوان وواحد وسبعين جزءا من الثانية وحلت الأمريكية توري بوي ثانية ، متفوقة بثلاثة أجزاء من الثانية على فريزر برايس، لتكتفي الاخيرة بالبرونز

و حافظ البريطاني مو فرح على لقبه في سباق عشرة آلاف متر حين فاز بالذهب وكان فرح قد فاز بكل سباقات المسافات الطويلة التي شارك فيها في آخر خمس سنوات.

وتصدر العداء الجامايكي بولت سباقه الأول وفاز بالجولة الأولى في تصفيات المئة متر في المنافسات وأنهى السباق في المقدمة بزمن عشرة ثواني وسبعة اجزاء من الثانية.ويأمل بولت في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي كما تأهل من الجولة خصم بولت الرئيس، الامريكي جاستين غالتين بزمن 10.01 ثانية، بجانب الجامايكيين نيكل أشميد ويوهان بليك والأمريكي ترايفون بروميل.

وفي منافسات رفع الأثقال، فاز الايراني شوراب مورادي من بالذهب ليرفع رصيد إيران إلى ذهبيتين، وفاز فاديم ستارلتسو من بيلاروسيا بالفضة، وأوريامس ديدزباليس من ليتوانيا بالبرونز.

أما في ملاعب الكرة الصفراء، فواصل البريطاني آندي موراي مساعيه للفوز بفردي الرجال للمرة الثانية على التوالي بعد تأهله الى نهائي فردي التنس بفوزه على الياباني كي نيشيكيوري.

وفي ملاعب الغولف، يتصدر البريطاني جاستين روز المنافسة التي عادت للبرنامج الأولمبي بعد غياب دام مئة والثنى عشرعاما.

وفي لعبة رماية الأطباق فاز الإيطالي غابريل روسيتي فاز بالذهبية بعد أن أصاب الهدف ستة عشر مرة متفوقا على السويدي ماركوس سفينسون والكويتي عبد الله الرشيدي، الذي فاز بالبرونزية.

ونال لاعب بيلاروسيا أولادزيسلاو هانشارو الذهبية في منافسات فنيات الترومبيلين للرجال بفوزه على الصيني المدافع عن اللقب دونغ دونغ وبطل العالم الصيني الآخر غاو لي الذي طار بالبرونزية.

وفي منافسات الكيرين للسيدات، كان الفوز من نصيب الهولندية إيليس ليغتلي. الفضية نالتها بيكي جميس التي تفوقت على آنا ميرس.

وفي نهائي المطاردة للسيدات، حازت بريطانيا الذهبية بتغلبها على المنتخب الأمريكي، في تكرار لما حدث في لندن قبل أربعة أعوام.

وتفوق تفوق الإيطالي غريغور بالترينيري منذ البداية في سباق 1500 متر، وأنهاه في المركز الأول وفاز الأمريكي كونو جاغير بالفضة، في حين حصد الإيطالي الآخر غابريل ديتي البرونز.

إلى التنس، حيث سجلت اللاعبة غير المصنفة مونيكا بويغ من بورتوريكو مفاجأة لم يتوقعها أحد وفازت بالذهب من بطولة التنس كانت هذه الذهبية الأولى لبورتوريكو في تاريخ البلد في كل الرياضات، والميدالية الأولى التي تفوز فيها سيدة لبورتوريكو.

وفاز النيوزيلندي ماهي دريسديل بذهبية القارب الفردي للرجال بعد أن أنهى السباق بنفس التوقيت إلى جانب الكرواتي دامير مارتين ليفصل بينهما بتحليل الصورة.

وفي منافسات السيدات، أكملت الاسترالية كيمبرلي برينان السباق بزمن سبع دقائق احدى وعشرين ثانية لتنال ذهبيتها الثانية في منافسات التجديف.

وفي منافسات التجديف الثماني للسيدات، نجح الفريق الامريكي بقيادة إيميلي ريغان في الدفاع عن اللقب بزمن ست دقائق وثانية واحدة و49 جزءا من المائة من الثانية.

وفي منافسات رمي القرص للرجال نجح الألماني كريستوف هارتنيغ في تحقيق الميدالية الذهبية برمية في محاولته السادسة والأخيرة ليتفوق على بطل العالم البولندي بيوتر مالاشوسكي

