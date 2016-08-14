ليفربول يهزم أرسنال في مباراة مثيرة

اسقط ليفربول مضيفه ارسنال 4-3 في موقعة القمة التي جمعت بينهما يوم الاحد في المرحلة الاولى من الدوري الانكليزي لكرة القدم التي تختتم الإثنين بلقاء تشلسي مع وست هام.



وسعى أرسنال، وصيف بطل الموسم المنصرم، للاطباق على منطقة خصمه منذ البداية، وسدد الويلزي آرون رامسي كرة قوية تهاوت بين يدي حارس ليفربول البلجيكي سيمون مينيوليه (6).



ولم تحفل المواجهة الحدث بفرص واضحة حتى حملت الدقيقة 28 معها بشائر التقدم لنجوم ارسنال الذين نالوا ركلة جزاء إثر تعرض تيو والكوت للعرقلة داخل المنطقة المحرمة من قبل المدافع الإسباني ألبرتو مورينو، لكن الحارس مينيوليه تصدى ببراعة فائقة للركلة التي نفذها والكوت بنفسه.



وكفر والكوت (27 عاما) سريعا عن ذنبه، إذ استفاد من تلكؤ دفاعات ليفربول وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك (30).



وأدرك ليفربول التعادل من ركلة حرة مذهلة حملت توقيع البرازيلي كوتينيو (45+1).



ولم تمض 4 دقائق على بداية النصف الثاني حتى تمكن الزوار من خطف الأسبقية 2-1 عبر آدم لالانا الذي "روض" كرة عرضية على صدره وسددها داخل شباك التشيكي بيتر تشيك حارس أرسنال.



وكان لهذا الهدف مفعول السحر على لاعبي ليفربول، إذ صالوا وجالوا داخل المستطيل الاخضر في ظل ضياع رجال المدرب الفرنسي أرسين فينغر، ما سمح لهم بخطف هدف ثالث عبر كوتينيو (56).



ولم يقف تألق الزوار عند ذاك الحد، إذ توغل السنغالي ساديو مانيه على الرواق الايمن وسدد كرة رائعة سكنت الزاوية العليا لمرمى تشيك هدفا رابعا (63).



ومثله فعل البديل أليكس أوكسلايد تشامبرلاين الذي ضرب دفاعات ارسنال على الجهة اليسرى وسدد الكرة داخل الشباك مقلصا الفارق (64).



ودفع مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بمواطنه ايمري جان بدلا من كوتينيو المصاب (69).



وبلغت الاثارة ذروتها حين سجل كالوم تشامبرز هدفا ثالثا لصالح أرسنال (75) معيدا الامل الى فريقه.



وتبوأ ليفربول المركز الثاني على سلم الترتيب متخلفا بفارق الاهداف عن مانشستر يونايتد الذي استهل مشواره في البطولة باشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفوز كبير على مضيفه بورنموث 3-1.