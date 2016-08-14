لينكر يفي بوعده ويقدم برنامجه بالملابس الداخلية

أوفى جاري لينكر مهاجم إنجلترا السابق بوعد قطعه على نفسه منذ فترة طويلة بتقديم برنامجه الرياضي الشهير على محطة هيئة الإذاعة البريطانية التلفزيونية (بي.بي.سي) بملابسه الداخلية يوم السبت.



وفي وجود آلان شيرر وإيان رايت بدا لينكر جادا خلال ظهوره الأول لتقديم برنامجه الشهير عن الدوري الإنجليزي الممتاز في افتتاح الموسم بينما ارتدى فقط سرواله الداخلي وعليه شعار نادي ليستر.



وكان لينكر (55 عاما) أعلن على تويتر أنه ينوي خلع معظم ملابسه خلال البرنامج التلفزيوني إذا فاز فريقه المفضل ليستر بلقب الدوري الممتاز وهو ما تحقق بالفعل لأول مرة في تاريخ هذا النادي.



وقال لينكر لموقع بي.بي.سي على الإنترنت "حدثت معجزة رياضية جعلتني أظهر بملابسي الداخلية. عندما كتبت هذه التغريدة الساذجة في ديسمبر كنت أعرف أن فرصة حدوث ذلك تبلغ صفر بالمئة. هذا حدث لكنها معجزة وهذا أمر رائع".

ولم يبدأ الموسم بشكل جيد لفريق المدرب كلاوديو رانييري السبت، بعدما مني بخسارة مفاجئة 2-1 أمام هال سيتي الصاعد حديثا في الجولة الأولى للموسم الجديد.

وبقي لينكر الجريء بملابسه الداخلية لفترة قبل أن يتحول الحديث إلى متابعة المباراة الثانية في الموسم ويقول للمشاهدين "يكفي هذا الهراء وسأذهب لارتداء ملابسي."

وسجل لينكر 95 هدفا في 187 مباراة بالدوري مع ليستر في الفترة بين 1978 و1985 قبل أن يلعب أيضا في إيفرتون وبرشلونة وتوتنهام هوتسبير بينما أحرز 48 هدفا في 80 مباراة مع منتخب إنجلترا.