مانويل نوير يستغرب من تعامل مورينيو مع شفاينشتايغر

ابدى حارس مرمى منتخب المانيا وفريق بايرن ميونيخ لكرة القدم مانويل استغرابه لرفض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لمواطنه نجم الوسط باستيان شفاينشتايغر.



وقال نوير الاحد لصحيفة "دي ويلت" الالمانية "لا افهم ذلك. باستيان لاعب على مستوى عال ويملك خبرة كبيرة وهو مهم جدا للفريق"، مضيفا "لذلك لا افهم هذا القرار على الاطلاق".



وانضم شفاينشتايغر (32 عاما) من بايرن ميونيخ الى مانشستر يونايتد بطلب من المدرب السابق للفريق، الهولندي لويس فان غال، لكن مورينيو ابلغه انه لن يستعين بخدماته في الموسم الجديد، كما انه طلب منه اخلاء خزائنه في غرف الملابس واجبره على التدريب مع فرق الشباب.



وصعب انضمام لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي الى مانشستر المهمة على شفاينشتايغر الذي يمتد عقده مع الفريق الانكليزي حتى 2018.



وكان مدرب بايرن ميونيخ الجديد، الايطالي كارلو انشيلوتي، اغلب بدوره الباب تماما امام عودة شفاينشتايغر الى صفوف الفريق البافاري الذي امضى فيه 17 عاما، برغم من اعلان رئيس النادي كارل هاينتس رومينيغه ترحيبه به مجددا.



وقال انشيلوتي في وقت سابق "شفاينشتايغر ليس ضمن مخططاتنا. انه لاعب رائع لكن الان ليس الوقت للعودة الى بايرن ميونيخ. مانشستر يونايتد سيقرر اين سيلعب في المستقبل، الامر لا يتعلق بي".



وكان شفاينشتايغر اعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب كأس اوروبا 2016 التي خرج فيها منتخب المانيا من نصف النهائي بخسارته امام نظيره الفرنسي.

