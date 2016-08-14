مورينيو يبدأ مشواره مع يونايتد بفوز سهل

استهل جوزيه مورينيو مشواره في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كمدرب لمانشستر يونايتد بفوز سهل 3-1 خارج ملعبه على بورنموث يوم الأحد.



وافتتح خوان ماتا التسجيل ليونايتد في بداية عهده الجديد في الدقيقة 40 مستغلا خطأ قائد بورنموث سيمون فرانسيس وأضاف وين روني الهدف الثاني قبل مرور ساعة من زمن اللقاء.



وأحرز زلاتان ابراهيموفيتش - الذي قاد يونايتد للتتويج بدرع المجتمع أمام ليستر سيتي الأسبوع الماضي - هدفه الأول في الدوري الانجليزي بتسديدة أرضية من 25 مترا.



وفشل يونايتد - الذي غاب عنه بول بوجبا المنضم حديثا في صفقة قياسية - في الحفاظ على نظافة شباكه ليستقبل هدفا من آدم سميث.



