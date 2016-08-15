إنييستا يغيب عن برشلونة بسبب إصابة الركبة

‬ سيغيب أندريس إنييستا لاعب وسط برشلونة عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الفوز 2-صفر على اشبيلية في ذهاب كأس السوبر الاسبانية لكرة القدم الأحد.

وغادر قائد برشلونة أرض الملعب في الدقيقة 36 بعد تدخل مع ماريانو مدافع اشبيلية وذلك بعد نحو عشر دقائق من خروج زميله المدافع جيريمي ماتيو بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال برشلونة في بيان يوم الاثنين إن إنييستا سيغيب لأسبوعين على الأقل ولن يشارك في لقاء الإياب بالسوبر إضافة إلى أول مباراتين في بداية دوري الدرجة الأولى أمام ريال بيتيس يوم السبت وأتليتيك بيلباو في الأسبوع التالي.

كما سيغيب ماتيو لمدة ثلاثة أسابيع.

وربما يبدأ الوافد الجديد لوكاس ديني - الذي خاض مباراته الأولى أمس بعد نزوله بديلا لماتيو - أساسيا في لقاء الإياب بعد انضمامه من باريس سان جيرمان.

ومن المحتمل مشاركة دينيس سواريز على حساب إنييستا أمام اشبيلية لكن ربما يدفع المدرب لويس انريكي بصاحب الصفقة الجديدة أندريه غوميز أو رافينيا الذي غاب عن اللعب في معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة.