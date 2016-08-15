الشرطة البريطانية تقتل لاعب اتحاد جدة السابق

كشفت وسائل إعلام إنجليزية يوم الاثنين إن داليان أتكينسون لاعب كرة القدم السابق في نادي أستون فيلا الانجليزي واتحاد جدة توفي اثر مواجهة مع الشرطة متأثرا بصعقة كهربائية شديدة القوة أطلقها أفراد الشرطة عليه.



وأوضحت الشرطة إنها استدعيت بناء على "تقرير يتعلق بتعرض سلامة أحد الأفراد للخطر" في تيلفورد بوسط انجلترا في الساعات الأولى من صباح الاثنين وإن قوات الشرطة استعانت بمسدسات الصدمات الكهربائية في تعاملها مع الحادث.



وقالت الشرطة إن رجلا عمره 48 عاما توفي بعد فشل جهود إسعافه.



وفي المقابل، نشرت تقرير إعلامية إن المتوفى هو أتكينسون (48 عاما) الذي سبق له اللعب لريال سوسيداد الاسباني أيضا، إلا أن الشرطة رفضت الإدلاء عن مزيد من التفاصيل حول الحادث، مشيرة إلى أن القضية حولت إلى جهاز مستقل تابع للشرطة.