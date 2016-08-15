المهاجر البولندي يسدل الستار على مسيرته الألمانية

أعلن الألماني لوكاس بودولسكي المتوج بكأس العالم 2014 لكرة القدم مع منتخب بلاده اعتزال اللعب على المستوى الدولي اليوم الاثنين ليسدل بذلك الستار على مسيرة دولية حافلة استمرت طوال 12 عاما.



ويعتزل بودولسكي اللعب الدولي بينما يحتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا مع المنتخب في بلاده برصيد 129 مباراة خلف لوتار ماتيوس وميروسلاف كلوزه.



وأحرز بودولسكي 48 هدفا مع منتخب ألمانيا أيضا.



وقال بودولسكي في بيان عبر حسابه على انستغرام "لكل شيء وقته. ووقتي مع الاتحاد الألماني لكرة القدم والمنتخب انتهى."



وقال بودولسكي (31 عاما) إنه أبلغ مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف بقراره.



وأضاف بودولسكي "أنا أتحول إلى أشياء أخرى وهي بصفة أساسية أسرتي.. لقد كان المنتخب الوطني دوما في قلبي وسيظل دوما كذلك. لكني شعرت بعد بطولة أوروبا وبعد العطلة أن تحولا طرأ على اهتمامي وتركيزي."



وجلس بودولسكي الذي يلعب حاليا في خط هجوم غلطة سراي التركي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة النهائية لكأس العالم في البرازيل عندما فازت بلاده باللقب للمرة الرابعة بعد التغلب على الأرجنتين في الوقت الإضافي.



وشارك بودولسكي بديلا مرة واحدة في نهائيات بطولة أوروبا 2016 في فرنسا حيث وصلت ألمانيا لقبل النهائي قبل أن تخسر أمام أصحاب الأرض.



وشارك بودولسكي المولود في بولندا مع منتخب ألمانيا للمرة الأولى في 2004 واختير أفضل لاعب صاعد في كأس العالم 2006 في ألمانيا.



وقال بودولسكي عن مسيرته "من طفل بولندي يبلغ من العمر عامين جاء لألمانيا وهو يحمل كرة إلى بطل كأس العالم.. هذا يتجاوز أحلامي.. 12 عاما و129 مباراة. مذهل. عظيم. وشرف لي أنني كنت جزءا من منتخب ألمانيا."



