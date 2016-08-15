بايرن يتوج بطلاً لكأس السوبر الألماني

توج بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني في المواسم الاربعة الماضية، بالكأس السوبر الالمانية إثر تخطيه عقبة مضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر يوم الاحد في موقعة كروية ساخنة احتضنها ملعب سيغنال ايدونا بارك، ايذانا بافتتاح الموسم الكروي في المانيا.



وخاض رجال الايطالي كارلو أنشيلوتي مواجهة محفوفة بالمخاطر في عقر دار دورتموند، وصيف بطل الدوري والكأس المحليين.



واستهل لاعبو دورتموند المباراة بقوة، ولاحت لهم عدة فرص سانحة للتسجيل تناوب على اهدارها الياباني شينجي كاغاوا (6) والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (8 و11).



وحملت الدقيقة 27 أول فرصة لبايرن حامل اللقب بعدما تناقل الفرنسي فرانك ريبيري والنمساوي دافيد الابا الكرة على الرواق الايسر، قبل أن يتدخل مدافعو دورتموند بشكل حاسم لابعاد الخطر.



ودفعت كثرة الالتحامات البدنية حكم اللقاء توبياس فيلز لرفع البطاقة الصفراء بحق ريبيري وظهير دورتموند فيليكس باسلاك والاسباني خافي مارتينز بداعي الاعتراض (30).



وتصدى حارس بايرن مانويل نوير لمحاولة الفرنسي عثمان ديمبيليه (33) قبل ان يفطن لكرة الكولومبي غونزالو كاسترو (35).



ولاحت للتشيلي ارتورو فيدال فرصة ذهبية لمنح بايرن الاسبقية إذ سدد كرة رأسية تعملق حارس دورتمود السويسري رومان بوركي في التصدي لها، لتصل الى فيدال الذي اطاحها عاليا والمرمى مشرع امامه بغرابة شديدة (39).



وعاد بوركي وتدخل باقتدار لكرة راسية للمهاجم البولندي الخطير روبرت ليفادوفسكي (هداف دورتموند السابق).



وتألق نوير في الذود عن مرماه إذ تصدى لتسديدة باسلاك البالغة الخطورة (50) وسط سيطرة لاعبي دورتموند على منطقة المناورات.



وعلى إثر هجمة مرتدة وخلافا لمجريات اللعب، خطف بايرن الاسبقية عبر فيدال الذي تابع كرته على دفعتين مؤكدا تقدم أبناء بافاريا (58).



واصيب كبرياء اصحاب الدار في الصميم جراء هذا الهدف بعد ان تسيدوا اللقاء بشكل كبير حتى تلك اللحظة.



وخرج ارتورو فيدال مصابا وحل مكانه الدولي الالماني جوشوا كيميش (70) في ظل سعي المدرب الايطالي ماركو انشيلوتي لتعزيز صلابة الخط الخلفي للعملاق البافاري.

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وتلقت آمال دورتموند بالعودة في النتيجة ضربة قاصمة إثر تسجيل الدولي الالماني توماس مولر الهدف الثاني لبايرن (79) في غفلة عن دفاعات الفريق المحلي.

