برشلونة يضرب أشبيلية ويقطع نصف الطريق نحو السوبر

سقط أشبيلية بطل مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) أمام ضيفه برشلونة بطل الدوري الاسباني وكأس اسبانيا صفر-2 في ذهاب الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم يوم الاحد على استاد رامون سانشيز بيزخوان.



وهدد برشلونة مرمى مضيفه في وقت مبكر عبر الاوروغوياني لويس سواريز، لكن حارس اشبيلية ريكو فطن لمحاولته (5).



ولم يشهد الشوط الاول فرصا تذكر، لكن الاندفاع البدني الذي طبع اداء لاعبي النادي الاندلسي ادى إلى مغادرة لاعبي برشلونة الفرنسي جيريمي ماتيو واندريس انييستا الملعب بداعي الاصابة.



وسعى لاعبو برشلونة لخطف الأسبقية في النصف الثاني، وكان لهم ما ارادوا عبر سواريز إثر تمريرة حاسمة من النجم الارجنيتي ليونيل ميسي (55).



وكاد اشبيلية يدرك التعادل بعد خطا من المدافع الارجنتيني خافيير ماسكيرانو، لكن الحارس التشيلي كلاوديو برافو انقذ كرة المهاجم فيتولو باقتدار (75).



وعاد ميسي إلى الواجهة مرة جديدة بعد ان مرر كرة حاسمة جاء منها هدف برشلونة الثاني حمل توقيع اليافع الاسباني منير الحدادي (81).



وتقام مباراة الاياب الاسبوع المقبل داخل اسوار ملعب كامب نو الكاتالوني.