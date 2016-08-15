شارابوفا قد تعود إلى منافسات التنس في يناير

قال شاميل تاربيشيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس إن النجمة الروسية ماريا شارابوفا الموقوفة لعامين بسبب مخالفة لوائح المنشطات ربما يسمح لها بالعودة إلى المنافسات من جديد في يناير المقبل.



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الاثنين عن تاربيشيف قوله "كل شيء سيتقرر في سبتمبر. لا أستطيع الجزم بأي شيء. لكني أعتقد أنها ستعود للعب من جديد في يناير."



وكانت شارابوفا (29 عاما) المصنفة الأولى عالميا سابقا والفائزة بخمسة ألقاب كبرى عوقبت بالإيقاف لمدة عامين بعد ثبوت مخالفتها لوائح المنشطات المحظورة رياضيا بناء على نتيجة فحص خضعت له في يناير الماضي في بطولة استراليا المفتوحة.



وكانت محكمة التحكيم الرياضية قالت في يوليو الماضي إنها ستبت في الطعن المقدم من شارابوفا ضد قرار إيقافها في 19 سبتمبر المقبل.

