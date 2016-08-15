غوارديولا يستبعد من يثير إعجابه

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعجابه بأداء يايا توريه وجو هارت في التدريبات قبل مواجهة ستيوا بوخارست في الدور الأخير لتصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الغموض الذي يكتنف مستقبل اللاعبين في النادي.



ولم يسافر توريه (33 عاما) مع بعثة النادي إلى رومانيا قبل المواجهة المقررة الثلاثاء بعدما غاب كذلك عن التشكيلة الأساسية في الفوز 2-1 على سندرلاند في مستهل مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.



كما جلس هارت على مقاعد البدلاء في مواجهة سندرلاند يوم السبت ورغم أنه سافر ضمن بعثة الفريق فإن التكهنات بشأن مستقبله زادت في وسائل اعلام بريطانية.



وأبلغ غوارديولا الصحفيين يوم الاثنين مفسرا قرار غياب لاعب ساحل العاج عن البعثة "(توريه) يتدرب بصورة رائعة ولكنني لم أكن واثقا في أنه سيشارك لذا فضلت أن يبقى في مانشستر."



ورغم ذلك قال وكيل أعمال اللاعب إن توري يخطط للبقاء في الفريق والمنافسة على مكان بالتشكيلة الأساسية.



ونقلت محطة سكاي سبورتس التلفزيونية عن ديميتري سيلوك وكيل أعمال اللاعب قوله "بيب هو أفضل مدرب في العالم ويحدوني الأمل في أن يعطي يايا فرصة لاثبات أنه يستحق اللعب لسيتي."



كما أثنى المدرب الإسباني على هارت ولكنه رفض التعليق على ما تردد في وسائل اعلام بريطانية بشأن سعيه للتعاقد مع كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة الاسباني بديلا للحارس الإنجليزي الدولي.



وأضاف "منذ أن توليت مسؤولية مانشستر سيتي ونحن نعمل معا.. جو مثالي.. محترف رائع."



وتابع "ليس الوقت المناسب للحديث عن لاعبين لا ينتمون لمانشستر سيتي وهم في ناد اخر. لن أتحدث عن انتقالات قبل مباراة بهذه الأهمية في موسمنا".