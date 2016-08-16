الأميركي تايلور يحتفظ بذهبية الوثب الثلاثي

احتفظ الأميركي كريستيان تايلور بالذهبية الأولمبية في الوثب الثلاثي للرجال الثلاثاء، بعدما سجل أفضل رقم هذا العام ليحتل المركز الأول في ريو دي جانيرو.

وسجل تايلور بطل العالم والأولمبياد 17.86 متر في أول محاولة ليخفق باقي المنافسين في تجاوز هذا الرقم.

وحصل مواطنه الأميركي ويل كلاي على الفضية بينما نال الصيني دونغ بين البرونزية بعدما سجلا 17.76 متر و17.58 متر على الترتيب في أول محاولة لهما أيضا.

وأبلغ تايلور الصحفيين: "أنجزت المهمة. لم أكن اتوقع الفوز بالذهبية من أول محاولة".



وتابع: "كنت أرغب بشدة في هذه الذهبية ويبدو أن التوفيق يحالفني اليوم".



واستمتع الجمهور بتكرار المنافسة بين تايلور وكلاي كما كان الحال في لندن قبل أربع سنوات.



وقال كلاي: "الأمر يتعلق بمن يؤدي بشكل أفضل في هذا اليوم لكن نحن نتمتع بالموهبة على نحو سواء".



وأضاف: "أي رياضي معرض للهزيمة ويتعين علي النهوض مجددا وأن أسعى للفوز في المرة المقبلة".



وبات طريق تايلور نحو الذهبية أسهل بغياب الكوبي بيدرو بابلو بيتشاردو صاحب فضية بطولة العالم والذي سجل أكثر من 18 مترا في العام الماضي إذ أشارت تقارير إلى أنه فضل عدم التنافس في ريو بسبب إصابة بالكاحل.