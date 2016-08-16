برشلونة يبحث عن أول ألقابه في الموسم الإسباني

يخوض برشلونة بطل الثنائية الدوري والكأس مباراته مع ضيفه اشبيلية على ملعب "كامب نو" في اياب الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم الاربعاء بصفوف ناقصة، لكنه يسعى الى تكرار فوزه واحراز أول ألقاب الموسم.

وانتزع برشلونة الفوز على اشبيلية، بطل الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في المواسم الثلاثة الماضية، بهدفين نظيفين ذهابا الاحد الماضي حملا توقيع الاوروغوياني لويس سواريز والشاب منير الحدادي اثر تمريرتين من الارجنتيني ليونيل ميسي.

وتأتي خسارة اشبيلية بعد سقوطه ايضا امام ريال مدريد بطل اوروبا والقطب الثاني للكرة الاسبانية في الكأس السوبر الاوروبية 2-3 بعد التمديد.

ويفتقد الفريق الكاتالوني في مباراة الاياب صانع الالعاب اندريس انييستا الذي سيغيب لمدة اسبوعين بعد تعرضه الى اصابة في الركبة ذهابا.

كما اعلن برشلونة ان مدافعه الفرنسي جيريمي ماتيو تعرض الى شد عضلي في المباراة ذاتها وسيغيب ثلاثة اسابيع.

وأعد المدرب لويس انريكي اللاعبين الجديدين دنيس سواريز والفرنسي لوكاس ديني لاشراكهما بدلا من انييستا وماتيو.

ويستمر غياب المهاجم البرازيلي نيمار عن الفريق الكاتالوني لمشاركته مع منتخب بلاده في دورة الالعاب الاولمبية بريو دي جانيرو.

ويغيب الحارس الالماني مارك اندري تير شتيغن ايضا لاصابة في اربطة الركبة.

وقال انريكي "اللاعبون الذين بدأوا المباراة السابقة لعبوا جيدا، وكذلك الذين دخلوا لاحقا. اننا بحاجة الى جميع هؤلاء اللاعبين لاننا سنلعب كل ثلاثة ايام".

وتابع "اننا متحمسون للفوز بالكأس السوبر الاسبانية، انها الكأس الكبيرة الاولى في الموسم، واذا كنت تريد احراز الالقاب فيجب ان تكون طموحا".

في الجهة المقابلة، يتعين على المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي ايجاد حل لترجمة الفرص امام المرمى بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه في الشوط الاول امام برشلونة، وفي المباراة التي سبقتها امام ريال مدريد.

واعتبر سامباولي ان مباراة السوبر الاوروبية صعبت المهمة على فريقه للفوز بالسوبر الاسبانية بقوله "جئنا بعد 120 دقيقة امام ريال مدريد والعديد من الاصابات. البرنامج اضر بنا لاننا نشعر بالارهاق".

وحل سامباولي، الذي قاد تشيلي الى احراز لقب كوبا اميركا العام الماضي، مكان اوناي ايمري المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي بعد ثلاثة مواسم رائعة مع اشبيلية قاده فيها الى ثلاثة القاب متتالية في يوروبا ليغ.

وخسر اشبيلية العديد من نجومه وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو ولاعب الوسط البولندي غريغورز كريشوفياك والارجنتيني ايفر بانيغا، لكنه حصل على خدمات لوسيانو فييتو وماتياس كرانميفيتر وفرانكو فاسكيز.

