دييغو كوستا يقود تشيلسي إلى فوزه الأول

حسم تشيلسي مباراة الديربي مع ضيفه وست هام يونايتد على ملعب "ستامفورد بريدج" 2-1 الاثنين في ختام المرحلة الاولى من الدوري الانكليزي لكرة القدم، بعدما سجل دييغو كوستا هدفاً قبل النهاية بدقيقة ليمنح فريقه النقاط الثلاث.



وسجل لاصحاب الارض البلجيكي ادين هازارد (47 من ركلة جزاء) وقبل أن يعادل وست هام النتيجة عبر جيمس كولينز (77).



ودفع مدرب تشيلسي، الايطالي انطونيو كونتي، بنجمه الفرنسي الجديد نغولو كانتي الذي توج في الموسم الماضي مع ليستر سيتي اساسيا، وابقى الشباب البلجيكي ميشي باتشواي على دكة البدلاء.



كما ان كونتي لم يشرك الاسباني سيسك فابريغاس، اذ ذكرت تقارير صحافية في الايام الماضية انه لا يدخل ضمن خططه لهذا الموسم، في حين شكل البرازيليان ويليان واوسكار وادين هازارد ودييغو كوستا نواة تشكيلة الفريق.



واشرك الكرواتي سلافين بيليتش مدرب وست هام في المقابل نجميه الجديدين الفرنسي ارثر ماسواكو المنتقل من اولمبياكوس اليوناني والدولي الغاني اندريه ايوو القادم من سوانسي سيتي.



لكن ايوو لم يتمكن من اكمال المباراة واضطر الى الخروج في الدقيقة 34 بسبب تعرضه الى شد عضلي في الفخذ الايمن، ودخل بدلا منه التركي غوكهان توري.



وقدم تشيلسي اداء جيدا وبدا في حلة مغايرة تماما عن الموسم السابق الذي خسر فيه لقبه وانهاه بمركز في وسط الترتيب، كما اقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو (انتقل الى مانشستر يونايتد).



وكانت السيطرة لتشيلسي منذ البداية فبحث عن التسجيل وكانت له بعض الفرص اخطرها من انطلاقة سريعة لادين هازار من الجهة اليسرى حيث سدد كرة لامست القائم الايسر لمرمى وست هام (32)، وكرة قوية من دييغو كوستا فوق المرمى بقليل (38).



وابعد الحارس الاسباني ادريان كاستيو كرة من ركلة حرة نفذها ويليان في الثواني الاخيرة من الشوط الاول.



وبدأ تشيلسي الشوط الثاني على نفس الايقاع الذي انهى به الاول فضغط مبكرا ونجح في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء احتسبت اثر عرقلة ميشيل انطونيو للاسباني سيزار ازبيليكويتا، فانبرى لها هازار ووضع الكرة رائعة في سقف الشباك (47).



وقام ويليان بفاصل مهاري بعد ان اخترق المنطقة وسدد كرة ابعدها الحارس الى ركنية (63)، اتبعها المدافع المخضرم بكرة برأسه فوق المرمى (64).

وأخيراً، دفع بيليتش بالدولي الفرنسي ديميتري باييت مكان النروجي هافارد نوردفيت في محاولة لايجاد التوازن في منتصف الملعب اذ ان لاعبي وست هام اكتفوا بالدفاع والجري خلف الكرة منذ بداية المباراة.



وخلافا للمجريات، نجح وست هام في ادراك التعادل في الدقيقة 77 اثر معمعة امام مرمى تشيلسي حيث سدد الويلزي جيمس كولينز كرة استقرت على يسار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.



وزج كونتي بالاسباني بيدرو وباتشواي والنيجيري فيكتور موزيس في الدقائق الاخيرة بدلا من البرازيليين ويليان واوسكار وهازارد على التوالي في محاولة لاقتناص هدف الفوز الذي كاد يتحقق من بيدرو بكرة قريبة جدا من القائم الايمن قبل النهاية بثلاث دقائق.



لكن كوستا نجح في ذلك في الدقيقة قبل الاخيرة اثر كرة طويلة حولها باتشواي برأسه الى الاسباني فسددها من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى لمرمى ادريان.