ماتري يترك ميلان ويرتدي قميص ساسوولو

أعلن ناديا ميلان وساسوولو الايطاليان الثلاثاء توصلهما لاتفاق يقضي بانتقال المهاجم اليساندرو ماتري إلى صفوف أبناء مقاطعة مودينا الايطالية.



وسبق لماتري (31 عاما) ان دافع عن ألوان لاتسيو، يوفنتوس وكالياري وميلان، واكد ساسوولو على موقعة على شبكة الانترنت ان "تقديم المهاجم إلى وسائل الاعلام سيتم في غضون الايام القليلة المقبلة".



وبقيت صفقة انتقال ماتري إلى ساسوولو طي الكتمان، حيث رفض الفريق تحديد قيمة انتقال اللاعب أو مدة العقد.



وارتدى ماتري قميص منتخب ايطاليا في سبع مباريات دولية سجل خلالها هدفا واحدا، وقدومه سيعزز صلابة ساسولو الذي تبوأ المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم الموسم المنصرم للمرة الأولى في تاريخه منذ ولوجه مصاف النخبة في موسم 2013-2014.

