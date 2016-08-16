ماسكيرانو: أحترم أسباب رحيل برافو عن برشلونة

قال خافيير ماسكيرانو لاعب وسط برشلونة إنه يتمنى بقاء زميله الحارس كلاوديو برافو لكنه سيحترم أي قرار من قائد منتخب تشيلي حتى إذا قرر الرحيل عن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وذكرت صحيفة ماركا أن برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال برافو (33 عاما) إلى العملاق الإنجليزي مقابل 16 مليون يورو.



وشارك برافو في 32 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي وساعد برشلونة على الفوز باللقب لكنه يواجه منافسة قوية من الألماني مارك أندريه تير شتيغن على دخول التشكيلة الأساسية.



وزاد ماسكيرانو "كل ما يمكنني قوله إن برافو ساعدنا كثيرا في آخر موسمين وأتمنى استمراره. إنه جزء مهم من الفريق."



وردا على سؤال حول التنافس بين برافو وتير شتيغن (24 عاما) على دخول التشكيلة الأساسية قال ماسكيرانو "هما حارسان رائعان. الشيء المثالي بالنسبة لنا هو استمرار مشاركتهما."



ويرتبط برافو - الذي انضم لبرشلونة من ريال سوسيداد منذ عامين - بعقد مع الفريق الكاتالوني حتى يونيو 2018.



وأعلنت شبكة سكاي سبورتس إنه تم تأجيل حسم صفقة انتقال برافو بسبب معاناة تير شتيغن من إصابة بالركبة رغم أن لا يزال من الممكن إتمام الإجراءات قبل نهاية الشهر الجاري.



وأبلغ ماسكيرانو "كلاوديو شخص محترف وهو أحد أهم عناصر الخبرة في الفريق. ورغم ذلك سأتفهم قراره إذا قرر الرحيل إذا اعتقد أن هذا هو الأفضل لمشواره."



وأكد ماسكيرانو أيضا أنه كان يفكر في الرحيل عن برشلونة قبل تمديد عقده الشهر الماضي وحتى ثلاث سنوات مقبلة.



وقال ماسكيرانو الذي كان مرشحا للانتقال ليوفنتوس "في نهاية الموسم الماضي كنت أفكر. ثارت لدي بعض الشكوك بشأن قدرتي على مواصلة اللعب في فريق مطالب بالكثير مثل برشلونة."



وأضاف "أنا ممتن للنادي بأنه يواصل الاعتماد علي. أشعر دائما بالتقدير هنا وأعتقد أنه لا يزال بوسعي مساعدة النادي."

