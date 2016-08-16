مانشستر سيتي يضم ماري إلى صفوفه

أعلن خيمناستيك دي تاراخونا الإسباني انتقال مدافعه بابلو ماري إلى مانشستر سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ولم يذكر خيمناستيك أي تفاصيل مالية بشأن انتقال المدافع البالغ عمره 22 عاما بينما ذكرت تقارير بريطانية أن سيتي سيعير اللاعب مباشرة إلى فريق خيرونا المنتمي للدرجة الثانية في إسبانيا.



وقال خيمناستيك في بيان بموقعه على الإنترنت: "نشكر بابلو ماري على التزامه وانضباطه وعمله الجاد على مدار ثلاث سنوات مع الفريق الأول".



وأضاف النادي الإسباني: "نتمنى كل التوفيق لبابلو ماري على المستوى الشخصي والاحترافي مع فريقه الجديد مانشستر سيتي".



وانتقل ماري إلى خيمناستيك من مايوركا في 2013 وخاض 90 مباراة مع الفريق الإسباني وساعده على التأهل للدرجة الثانية في 2015.



وأصبح ماري عاشر لاعب ينضم لسيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية تحت قيادة مدربه الجديد بيب غوارديولا.