وفاة هافيلانج رئيس فيفا الأسبق عن 100 عام

توفي البرازيلي جواو هافيلانج الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء عن عمر يناهز المئة عام حسب ما أكد لـ"فرانس برس" اندريزا فريجو، المتحدث باسم مستشفى ساماريتانو في ريو دي جنيرو.

وأكد المستشفى ذلك في بيان "أن مستشفى ساماريتانو (بوتافوغو، المنطقة الجنوبية لريو) يعلن وفاة الرئيس السابق للفيفا جوان هافيلانج صباح الثلاثاء".

وأضاف "أننا نعلن عن تضامننا مع أقارب وأصدقاء هذا القيادي الرياضي".

وترأس هافيلانج الفيفا بين عامي 1974 و1998، وحول كرة القدم إلى صناعة عالمية، ولكن اسمه تلطخ لاحقا باتهامات الفساد.

وكان هافيلانج يعالج في المستشفى من التهاب رئوي منذ الشهر الماضي وأدخل إلى المستشفى أكثر من مرة في الفترة الماضية بسبب مشكلة في التنفس.

وترأس هافيلانج الفيفا والاتحاد البرازيلي بين عامي 1974 و1998، وحول كرة القدم إلى صناعة عالمية، ولكن اسمه تلطخ لاحقا باتهامات الفساد، وخلفه على رأس أهم منظمة كروية في العالم السويسري جوزيف بلاتر الذي كان أمينا عاما في عهده، قبل أن يضطر بدوره إلى الاستقالة العام الماضي بسبب الفساد أيضا حيث أوقف لاحقا لمدة ست سنوات.

وساعد هافيلانج بلاده في حملتها للحصول على استضافة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في 2014، ودورة الألعاب الحالية في ريو، وهي الأولى في أميركا الجنوبية.

واضطر رئيس الفيفا السابق إلى الاستقالة من الرئاسة الفخرية للفيفا في عام 2013 بعد أن ذكرت تقارير صحافية أنه متورط في فضائح فساد.

كما أن اللجنة الأولمبية الدولية فتحت في يونيو 2012 تحقيقا ضد هافيلانج، عضو اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1963، بشأن رشوة تلقاها عام 1997 وسلط الإعلام البريطاني الضوء عليها.

وكشف برنامج "بانوراما" الفضائحي على "بي بي سي" في حينها أن هافيلانج دخل قفص الاتهام بعد تلقيه رشوة قيمتها مليون دولار أميركي عام 1997 وكان خلفه بلاتر على علم بذلك لكنه لم يقم بأي ردة فعل.

وترتكز المزاعم على تلقي هافيلانج رشوة من الشريك التسويقي السابق لفيفا شركة "أي أس أل" التي افلست عام 2001، بيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض فتح تحقيق في هذا الموضوع.