إصابة غامضة تبعد كومان عن بايرن "حتى إشعار آخر"

اعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني يوم الاربعاء بان جناجه الفرنسي الدولي كينغسلي كومان سيغيب عن الملاعب "حتى اشعار اخر" بعد تعرضه للاصابة خلال التدريبات.

وقال النادي على موقعه الرسمي "سيغيب كينغسلي كومان عن الملاعب لفترة غير محددة وما هو اكيد بانه سيغيب عن المباريات الاولى في الموسم الجديد".

واصيب كومان في اربطة كاحله الايسر اثناء خوضه غمار حصة تدريبية بعد تدخل من زميله الاسباني خافي مارتينيز.



وذكر قائد بايرن الالماني فيليب لام إلى شبكة سكاي إزاء اصابة كومان "ارتمى على الارض وكان واضحا انه يعاني من آلام مبرحة، وهذه ليست اشارة جيدة".

وتابع لام حديثه قائلا "لا أعلم ان كان هنالك من احتكاك. لكن الامر لا يطمئن بجميع الاحوال".

ويلتقي بايرن، حامل لقب الدوري والكاس المحليين الموسم الماضي، مع كارل زايتس جينا (درجة رابعة) في الدور الأول لمسابقة كأس المانيا الجمعة القادم، قبل أن يستضيف فيردر بريمن في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الألماني بعدها باسبوع.

ويكتنف الغموض عودة كومان إلى ملاعب الكرة المستديرة، حيث تحوم الشكوك حيال مشاركته مع منتخب فرنسا امام ايطاليا وديا في 1 سبتمبر القادم، وفي مستهل حملة "الديوك" ضمن تصفيات مونديال 2018 ضد بيلاروسيا في 6 منه.

وايضا، سيفتقد مدرب بايرن الايطالي كارلو انشيلوتي، الذي خلف الاسباني بيب غواردولا على راس الجهاز الفني لابناء مقاطعة بافاريا، لخدمات الهولندي اريين روبين، والالماني جيروم بواتنيغ، والبرازيلي دوغلاس كوستا والوافد الجديد البرتغالي ريناتو سانشيز في مباراة الكاس أمام مضيفهم جينا.

وغاب الدوليان الاسبانيان خابي الونسو وتياغو الكنتارا عن تدريبات العملاق البافاري الاربعاء عقب تعرضهما لاصابة في موقعة سيغنال ايدونا بارك ضمن مسابقة الكاس السوبر الالمانية، والتي آلت لمصلحة بايرن 2-0 بفضل التشيلي ارتورو فيدال ونجم منتخب المانيا توماس مولر.

