الصينيون يلفتون أنظار العالم بالميداليات.. و"طلب الزواج"

لفت الصينيون أنظار متابعي أولمبياد ريو دي جانيرو بألقابهم وميداليتهم، بالإضافة إلى طلب كين كاي من مواطنته زي هي حاملة فضية الغطس الزواج منها.

وكما شاهد العالم الحدث على شاشة التلفاز، جثا كاي على ركبتيه وقدم لزي هي زهرة ووردة وألبسها خاتماً، مستغلاً الحدث الرياضي لطلب يدها.

كين قال بعدها انه لم يكن في باله ان يفعل هذه الخطوة لكنه قرر قبلها بيومين استغلال فرصة الحدث الرياضي لطلب يدهافيما كشفت زي هي انها شعرت بالتوتر عندما وجدته يقترب منها وقالت لنفسها بانه سيطلب يدها وعندما فعلها لم تصدق ما حدث.

الثنائي الصيني غطس سابقا في الاولمبياد بحثا عن الانجازات والان يعود الى بلاده ليبحث عن غطسة جديدة في الحب في تحدي اكبر من الرياضة اسمه الزواج.

