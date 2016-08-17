ديون الاتحاد الأرجنتيني تلامس حاجز الثلاثين مليون يورو

بلغت ديون الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 30 مليون يورو، وفق ما ذكره رئيس لجنة التطبيع المنبثقة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بغية إدارة الأزمة التي تعصف باتحاد الكرة المحلي.

وأورد رئيس اللجنة أرماندو بيريز في بيان "تبلغ ديون الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 30 مليون يورو، والاندية الارجنتينية مدينة بدورها للاتحاد المحلي ب66 مليون يورو (74 مليون دولار اميركي). نعرف ذلك تماما، والآن علينا استنباط الحلول".

وتدير اللجنة الشؤون اليومية لاتحاد كرة القدم الأرجنتيني وتعمل على مراجعة لوائحه من أجل مواءمتها مع نظام فيفا الأساسي المعمول به حاليا بغية تنظيم انتخابات بحلول 30 يونيو 2017 على أبعد تقدير.

ويعاني اتحاد كرة القدم في الارجنتين منذ فترة بسبب الفساد والخلل في ادارة شؤونه الداخلية، وقد اتهم رئيس الاتحاد الارجنتيني المؤقت لويس سيغورا و3 رؤساء سابقين للحكومة في يوليو الماضي في إطار تحقيق حول توزيع حقوق النقل التلفزيوني.

ويكتنف الغموض انطلاق الدوري الأرجنتيني وفق البرنامج المقرر في 26 اغسطس الجاري، وسط مشاكل تعصف باللعبة أبرزها استقالة مدرب المنتخب السابق تاتا مارتينو وتعيين ادغادرو باوزا خلفا له، واضراب الحكام، ورغبة الاندية الكبيرة بإرساء دوري محترف - أعلى شأنا من الدوري الحالي - تحت اشراف الاتحاد الارجنتيني، أسوة بالدوريات الكروية القائمة في قارة اوروبا.

ولم تقف مآسي الكرة الارجنتينية عند ذاك الحد، إذ غادر المنتخب الاولمبي أولمبياد ريو دي جنيرو 2016 من دور المجموعات بخفي حنين اثر تعادله 1-1 امام نظيره الهندوراسي الطري العود في الجولة الاخيرة (خسر امام البرتغال صفر-2 وفاز على الجزائر 2-1)، فيما تلقف الأرجنتينيون خبر عودة الايقونة ليونيل ميسي عن اعتزاله بحرارة وسط المشاكل التي ضربت كرة القدم المحلية في الصميم.

وذكر بيريز إزاء الفساد المستشري في اوساط اتحاد الكرة المحلي "علينا أن نعمل على تطهير الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم. نحن مدركون لهذه المعضلة، لكننا لم نجد الحل الناجع حتى الساعة. هنالك هدر كبير. نعتمد اليوم على اموال كرة القدم لمساعدة الجميع".

ويعتبر بيريز، رئيس نادي بلغرانو دي كوردوبا في وسط البلاد من المقربين الى رئيس البلاد ماوريسيو ماكري.