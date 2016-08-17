فولفسبورغ يضم غوميز إلى صفوفه

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني مساء الاربعاء، أنه تعاقد رسميا مع مهاجم منتخب ألمانيا ماريو غوميز، مؤكدا معلومات صحافية خلال النهار.

وكانت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" كشفت أن فولفسبورغ على وشك التوقيع مع غوميز قبل ان يعلن النادي ذلك رسميا بعدها بساعات قليلة، وقال النادي في بيان رسمي "سنقدم اللاعب رسميا الخميس وهو سيرتدي القميص رقم 33".

وقال غوميز: "انا سعيد بالعودة الى البوندسليغا واريد مساعدة فولفسبورغ على العودة الى الساحة العالمية".

وكان غوميز البالغ من العمر 31 عاما أمضى الموسم الماضي معارا من فيورنتينا الايطالي الى بشيكتاس التركي وتوج هدافا للدوري المحلي في صفوف الاخير برصيد 26 هدفا.

وكشفت الصحف أن قيمة الصفقة ستبلغ 8ر7 مليون يورو.

وكان غوميز سجل هدفين لمنتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا الأخيرة في فرنسا قبل ان يتعرض لتمزق عضلي في ربع النهائي خلال الفوز على ايطاليا.

وسجل غوميز 29 هدفا دوليا في 68 مباراة.

وكان غوميز لعب في صفوف بايرن ميونيخ الذي دفع له مبلغا قياسيا عام 2009 بلغ 30 مليون يورو قادما من شتوتغارت وسجل له 138 هدفا في 236 مباراة وتوج هدافا للدوري الالماني عام 2011 برصيد 28 هدفا.