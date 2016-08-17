مانشستر سيتي يكتسح ستيوا بوخارست بنتيجة ثقيلة

أهدر سيرجيو اغويرو ركلتي جزاء في أول 20 دقيقة وبعدها سجل ثلاثة أهداف في فوز فريقه مانشستر سيتي 5-صفر على ستيوا بوخارست الروماني في ذهاب الدور الأخير لتصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وسجل ديفيد سيلفا ونوليتو هدفي سيتي الاخرين في مرمى بطل أوروبا السابق الذي كاد أن يمنى بهزيمة أكبر بعدما اصطدمت ثلاث تسديدات للفريق الإنجليزي باطار المرمى.



كما قطع بروسيا مونشنجلادباخ خطوة كبيرة للتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال بفوزه 3-1 على مضيفه يانج بويز السويسري.



وتعادل أياكس امستردام بطل اوروبا السابق بهدف لمثله مع ضيفه روستوف الروسي وهي نفس نتيجة مواجهة دينامو زغرب وضيفه سالزبورج النمساوي.



وفاز كوبنهاجن 1-صفر على ابويل نيقوسيا.



