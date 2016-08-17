محرز ينهي شائعات الانتقال ويستمر في ليستر

وضع رياض محرز مهاجم الجزائر و ليستر سيتي بطل انجلترا الموسم الماضي حدا للشائعات التي سرت في الاسابيع الاخيرة حول امكانية انتقاله الى ناد اخر وذلك من خلال تجديد عقده مع فريقه الحالي حتى عام 2020.

وقال نادي ليستر على موقعه الرسمي "لقد وقع رياض محرز عقدا جديدا مع النادي. سيستمر اللاعب الساحر في صفوف الفريق حتى عام 2022".

وكان محرز سجل 17 هدفا ونجح في 11 تمريرة حاسمة واختير افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الفائت.

وبات محرز خامس لاعب يجدد عقده مع بطل انكاترا بعد قائد الفريق وس مورغان، جيمي فاردي، تلحارس كاسبر شمايكل واندي كينغ.

كما جدد المدرب الايطالي كلاوديو رانييري قبل ايام عقدع مع ليستر لاربع سنوات اضافية.

