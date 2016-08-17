نيمار يقود البرازيل إلى نهائي كرة القدم

اصبح المنتخب البرازيلي ونجمه وقائده نيمار على بعد 90 دقيقة من الذهب الذي طال انتظاره، وذلك ببلوغ البلد المضيف نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في اولمبياد ريو بفوزه الكاسح على هندوراس 6-صفر الاربعاء على ملعب "ماراكانا" الاسطوري في الدور نصف النهائي.

وكرر "سيليساو" سيناريو لندن 2012 وبلغ النهائي للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه (خسر نهائي 1984 امام فرنسا و1988 امام الاتحاد السوفياتي و2012) على امل ان يتمكن هذه المرة من الحصول على اللقب الوحيد الذي يغيب عن خزائنه.

ويدين المنتخب البرازيلي بنجديد تفوقه على نظيره الهندوراسي الذي التقاه في لندن 2012 وتخطاه في ربع النهائي 3-2، الى نيمار الذي مهد الطريق بهدف منذ الثانية 15 ثم اختتم المهرجان بهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، مسجلا هدفه الثالث بعد ان افتتح رصيده في المسابقة في ربع النهائي ضد كولومبيا (2-صفر).

كما تألق مهاجم بالميراس الواعد غابرييل جيزوس بتسجيله ثنائية في الشوط الاول قبل ان يساهم ماركينيوس ولوان بانهاء المغامرة الاولى لهندوراس في نصف النهائي من اصل اربع مشاركات بتسجيلهما الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني.

وتلتقي البرازيل في المباراة النهائية التي تقام السبت على ملعب "ماراكانا" ايضا، مع الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي بين المانيا ونيجيريا.



وضربت البرازيل باكرا اذ افتتحت التسجيل بعد مرور 15 ثانية فقط اثر خطأ من المدافع جوني بالاسيوس ما سمح لنيمار بخطف الكرة منه والتقدم بها قبل ان يسددها في الحارس فارتدت من الاخير ونجم برشلونة وواصلت طريقها الى الشباك (1).

واصيب نيمار جراء هذا التدخل مع الحارس وسقط ارضا مرتين ونقل الى خارج الملعب على الحمالة لكنه عاد بعدها الى الملعب واكمل اللقاء.

وهذا ثاني هدف في ريو بعد اقل من دقيقة على البداية، بعد الهدف الذي سجلته الكندية جانين بيكي في مرمى استراليا (2-صفر) بعد 20 ثانية على انطلاق مباراة الفريقين في دور المجموعات.

وحسم البرازيليون المواجهة بنسبة كبيرة قبل مرور نصف ساعة على البداية باضافتهم الهدف الثاني عبر غابرييل جيزوس الذي كسر مصيدة التسلل بعد تمريرة بينية من لوان ثم سدد الكرة ارضية على يسار الحارس لويس لوبيز (26).

ووجه غاربييل جيزوس الضربة القاضية لهندوراس بتسجيله الهدف الثالث لبلاده والثاني له في الدقيقة 35 بعدما وصلته الكرة على الجهة اليسرى بتمريرة بينية من نيمار فتقدم بها قبل ان يسددها بعيدا عن متناول الحارس، مسجلا هدفه الثالث في المسابقة.

وواصل رجال المدرب روجيريو ميكال مهرجانهم في الشوط الثاني واضافوا الهدف الرابع في الدقيقة 51 اثر ركلة ركنية نفذها نيمار فوصلت الى مدافع باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس الذي تابعها في الشباك.

وحصلت البرازيل على عدة فرص لتعزيز تقدمها ابرزها ركلة حرة لنيمار مرت قريبة جدا من القائم الايسر (75) قبل ان تتمكن من اضافة الخامس في الدقيقة 80 بعد هجمة سريعة وتمريرة من غابرييل باربوزا الى البديل فيليبي اندرسون الذي توغل في الجهة اليمنى قبل ان يعكسها على طبق من فضة الى لوان الذي تابعها في الشباك (79)، مسجلا هدفه الثالث.

واختتم نيمار المهرجان بهدف سادس من ركلة جزاء انتزعها لوان من بالاسيوس الذي كان السبب في الهدف الاول لاصحاب الضيافة (1+90).

